Wo in Ihrer Verkaufsregion findet eine Familie noch am ehesten ein bezahlbares Einfamilienhaus?

Hier sticht Ausserschwyz hervor. Ein bisschen vom Seeufer weggerückt sind attraktive Objekte zu entdecken, beispielsweise in Schübelbach, Tuggen und auch in Wangen. Ebenfalls interessant sind Gemeinden im Kanton Zug: in Hagedorn, Neuheim und Menzingen. Auch in den Zürcher Gemeinden Hirzel, Schönenberg, Stäfa und Rüti ist mit etwas Glück und dem richtigen Netzwerk der Traum vom bezahlbaren Haus noch realisierbar.