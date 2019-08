Sie hat zudem seit Anfang Jahr zwei Liegenschaften veräussert, weitere zwölf Liegenschaften sind zum Verkauf bestimmt. Die Mittel aus den Verkäufen sollen Entwicklungsprojekten zugeführt werden.

Gemäss vorläufigen Zahlen erwirtschaftete die BFW Liegenschaften ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von noch 9,1 Millionen Franken nach 15,8 Millionen im Vorjahr, wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. Der Gewinn inklusive Neubewertungserfolg sinkt auf 2,9 Millionen nach 13,4 Millionen.

Der Rückgang erklärt sich hauptsächlich aus einem tieferen Erfolg aus Neubewertung von 2,1 Millionen nach noch 7,5 Millionen im Vorjahr. Aus der Vermietung resultierte ein Erfolg von 7,1 Millionen (VJ 7,8 Millionen). Der Verkauf von zwei Renditeliegenschaften in Burgdorf und Weinfelden brachte einen einmaligen Gewinn von 1,3 Millionen.

Die Fair Value Bewertung der Zinsswaps und Swaptions führte zudem im ersten Halbjahr 2019 zu einem negativen Effekt vor Steuern von 3,5 Millionen, nachdem im Vorjahr noch ein positiver Beitrag von 2,5 Millionen verbucht wurde. Die Abflachung der Zinskurve sowie die gestiegene Volatilität hätten zu der markanten Wertveränderung der Zinsabsicherungsinstrumente geführt.

Mittel aus Verkäufen sollen in Projekte investiert werden

Im Rahmen der "Portfolioabrundung" hat die BFW im ersten Halbjahr 2019 je eine Liegenschaft in Burgdorf und in Weinfelden veräussert. Weitere zwölf, mehrheitlich kleinere Liegenschaften seien per 30. Juni 2019 noch zum Verkauf bestimmt, heisst es.

Die durch die Verkäufe freiwerdenden Mittel sollen den Entwicklungsprojekten zugeführt werden: In Planung sind in Steckborn (Augustinergasse) an zentraler Lage eine Arealentwicklung mit Realisierung von rund 20 Wohnungen, in Rorschach (Löwenstrasse) ein Neubauprojekt mit vier Baukörpern und total 86 Wohnungen mit kleinerem Gewerbeanteil sowie in Zürich (Schaffhauserstrasse) ein Projekt zur Aufstockung und Weiterentwicklung einer bestehenden Liegenschaft.

Der vollständige Bericht zum Halbjahr wird am 13. September veröffentlicht.

(AWP)