Die insgesamt 1,125 Millionen neuen Namenaktien, die bei institutionellen Investoren platziert wurden, seien am Dienstag in das Handelsregister eingetragen worden und würden ab Mittwoch zum Handel an der Swiss Exchange zugelassen, heisst es in einer Mitteilung von Varia US vom Dienstagabend.

Das Unternehmen hatte die Erhöhung des Aktienkapitals auf 10,13 Millionen Franken durch die Ausgabe der 1,125 Millionen neuen Aktien zum Nennwert von 1 Franken in der vergangenen Woche mitgeteilt. Laut Angaben vom Freitag löst Varia US damit insgesamt 40,4 Millionen Franken. Verwendet werden sollen die Mittel für den weiteren Ausbau des Portfolios an Liegenschaften in den USA, welche sich in wachstumsstarken Lagen an den Rändern von Grossstädten befänden.

(AWP)