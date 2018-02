Derweil fielen EBITDA und Gewinn ohne Bewertungseffekte etwas über dem Vorjahr aus. Man habe sich auf die Qualitätssteigerung des Portfolios konzentriert, so PSP. Den Aktionären soll eine höhere Dividende ausgeschüttet werden. Beim Ausblick hält sich das Unternehmen indes etwas zurück.

Der Liegenschaftsertrag sank um 1,4% auf 272,5 Mio CHF, wie es in einer Meldung vom Dienstag heisst. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA stieg derweil unter Ausklammerung der Liegenschaftserfolge um 0,5% auf 242,8 Mio, und der entsprechende Reingewinn legte um 3,3% auf 178,3 Mio zu.

Pro Aktie ergibt das einen Überschuss von 3,89 CHF nach zuvor 3,76 CHF. Gemäss Antrag des Verwaltungsrates sollen davon 3,40 CHF je Anteilsschein als Dividende ausgeschüttet werden, nach 3,35 CHF im vergangenen Jahr.

Mit den vorgelegten Zahlen hat PSP die Analystenerwartungen knapp übertroffen. Der AWP-Konsens lag für den Liegenschaftsertrag bei 271,9 Mio und für den EBITDA bei 241,7 Mio CHF. Und bei der Dividende waren die Experten überwiegend von einer unveränderten Ausschüttung ausgegangen.

Der durchschnittliche Leerstand kam am Bilanzstichtag bei 8,2% zu liegen. Dies nach 8,3% per Ende September 2017 bzw. 9,3% per Ende 2016.

Für das Geschäftsjahr 2018 gibt PSP einen etwas zurückhaltenden Ausblick. Der Markt für erstklassige Geschäftsliegenschaften werde hart umkämpft bleiben. Auch der Vermietungsmarkt bleibe eine Herausforderung, heisst es; hier sei allerdings mit einer gewissen Erholung zu rechnen.

PSP erwartet einen EBITDA von über 235 Mio CHF, was insbesondere auf tiefere Verkaufserträge bei Eigentumswohnungen zurückzuführen sei. Der Liegenschaftsertrag dürfte indes um rund 8 Mio steigen. Bei den Leerständen wird ein leichter Anstieg auf 8,5% erwartet, was mit der anstehenden Umklassifizierung des Neubaus "Grosspeter Tower" in Basel begründet wird.

(AWP)