Mangel an Wohnraum droht

Im Mietwohnungsmarkt hat die Nachfrage derweil weiter angezogen, ausschlaggebend ist hier die hohe Einwanderung in die Schweiz. Auch in den kommenden Jahren dürften die Zuwanderungszahlen hoch und Mietwohnungen gefragt bleiben, so die CS-Experten. Gleichzeitig sei auch die Bautätigkeit auch im Mietwohnungssegment weiterhin rückläufig. Die Leerstände dürften nun weiter sinken und die Mieten kräftig zulegen.