Dieses sei ein "gefährlicher Angriff auf das Recht des amerikanischen Volkes, seinen Präsidenten frei zu wählen", schrieben sie in einem sechsseitigen Dokument, das am Samstag veröffentlicht wurde. Dagegen argumentierten die für das Verfahren zuständigen demokratischen Abgeordnenten in einem Schriftsatz, der am Samstag eingereicht wurde, Trump müsse aus dem Amt entfernt werden, um die nationale Sicherheit zu schützen und das Regierungssystem des Landes zu erhalten.

Das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump hatte am Donnerstag im Senat offiziell begonnen. Am Dienstag werden die Eröffnungsplädoyers erwartet. Die Demokraten werfen Trump Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses vor.

(Reuters)