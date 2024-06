Der Franken hat sich seit Jahresbeginn abgewertet. Spüren Sie das schon oder ist das noch zu früh zum Beurteilen?

Wir haben viele Kosten wie die Produktion der Kompressoren in Winterthur. Diese fallen in Schweizer Franken an. Wir kaufen das ganze Jahr über hauptsächlich in Europa ein. Insofern spielt das kurzfristige Auf und Ab weniger eine Rolle. Darin sehen wir einen Vorteil. Viel mehr weh tut es auf der anderen Seite, wenn sich wie im letzten Jahr das Servicegeschäft wegen der schlechten Wirtschaftslage in Deutschland rückläufig entwickelt.