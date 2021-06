Zum finanziellen Umfang des Auftrags wurden in einer Mitteilung vom Montag keine Angaben gemacht. Die Membran-Kompressoreinheit wird von Burckhardt Compression in Shenyang hergestellt. Das Kompressorsystem wurde den Angaben zufolge speziell für Wasserstoff-Anwendungen entworfen und ist in der Lage, Wasserstoff bei hohem Druck und einem hohen Reinheitsgrad zu verdichten, um das Gas für Brennstoffzellen verwenden zu können.

Die neue Anlage wird vom Schweizer Unternehmen H2 Energy gebaut. Sie bilde einen wichtigen Meilenstein im Aufbau einer grünen Wasserstoff-Infrastruktur in der Schweiz, heisst es weiter. H2 Energy ist laut den Angaben ein Unternehmen, welches mit verschiedenen Partnern zusammenarbeitet, um CO2-Emissionen durch die Verwendung von Wasserstoff als alternativen Kraftstoff zu reduzieren.

(AWP)