Burckhardt Compression baut in Südkorea eine neue Wasserstoffverflüssigungsanlage mit zwei Kompressoren, wie es am Dienstag mitteilte. Die Anlage werde täglich fünf Tonnen verflüssigten Wasserstoff produzieren können, um damit Wasserstofftankstellen in Südkorea zu versorgen, und soll 2023 in Betrieb gehen. Das Projekt sei Teil der Strategie Südkoreas, weltweit führend zu sein bei der Entwicklung von Wasserstoff als saubere Energie, heisst es weiter. Finanzielle Angaben zum Auftrag wurden nicht gemacht.

(AWP)