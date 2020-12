Mit der Übernahme von FGS will das Unternehmen seine Präsenz in Brasilien ausbauen. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, hiess es in einer Mitteilung von GF vom Mittwoch.

Brasilien erlebe derzeit eine grossangelegte Regierungsinitiative, zu der die Entwicklung der Infrastruktur zähle, insbesondere in den Bereichen Wasser- und Gasversorgung. Als Anbieter von Rohren aus Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) seien GF und FGS "sehr gut positioniert, um bestehende und neue Kunden zu bedienen", hiess es.

FGS wurde 1997 gegründet und befindet sich im Privatbesitz zweiter Hauptaktionäre. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von HDPE-Rohren, Fittings und zusätzlicher Ausrüstung spezialisiert. Es erzielt mit rund 240 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von etwa 27 Millionen Franken.

(AWP)