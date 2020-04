Sie wird in die Untereinheiten Wind Materials sowie Marine & Industrial Materials aufgeteilt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Eigenheiten des Windgeschäfts unterschieden sich von den Märkten Marine und Industrie, lautet die Begründung für den Schritt. Mit dem verstärkten Fokus auf die Zielmärkte werde die Beziehung zu den Kunden und deren Support verbessert, was letztlich mehr Wachstum ermöglichen soll.

Zum Leiter des Teilbereichs Marine & Industrial Materials wurde Lance Hill ernannt. Der bisherige Verkaufsleiter der Region Americas, der seit 2009 für Gurit arbeitet, wird seine neue Aufgabe am 1. Mai 2020 übernehmen. Der neue Leiter des Windgeschäfts soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Der bisherige Chef der Division Composite Materials, Stefan Gautschi, wird Gurit bekanntlich im Juni 2020 verlassen. Nach seinem Abgang und bis ein Chef für das Windgeschäft gefunden ist, werde CEO Rudolf Hadorn dessen Führung interimistisch übernehmen, heisst es dazu.

(AWP)