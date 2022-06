Das langfristige Emittentenrating von Moody's lautet neu "Baa1" nach zuvor "Baa2", wie Moody's am Mittwochabend mitteilte. Das Kurzfrist-Rating bleibt derweil unverändert bei "P-2", während der Ausblick auf "stabil" von zuvor "positiv" angepasst wurde.

Holcim sei operativ solide aufgestellt und verfüge als weltweit führender Baustoffproduzent über eine gute Marktposition, schreiben die Moody's-Experten in der Begründung. Dabei habe Holcim via Preiserhöhungen die steigenden Kosten mit Erfolg an die Kunden weitergereicht. Positiv wird auch das Ziel des Konzerns angeführt, die Nettoverschuldung bis 2025 klar zu senken.

Zuvor hatte bereits Standard & Poor's sein Rating angepasst. Hier hat Holcim seit März ein "BBB+" mit "stabilem" Ausblick.

(AWP)