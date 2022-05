Der Mischkonzern JSW Group wolle mit einer aggressiven Offerte die im Hafen- und Kohlegeschäft tätige Adani Group ausstechen, wie zwei mit der Situation vertraute Personen zur Nachrichtenagentur Reuters sagten. Holcim hält in Indien Beteiligungen an Ambuja Cements und ACC. Wer bei den beiden Firmen zum Zug kommt, wird nach UltraTech Cement die Nummer zwei im indischen Markt.

JSW wolle für Ambuja und ACC eine Offerte im Umfang von sieben Milliarden Dollar vorlegen, sagte Firmenchef Sajjan Jindal der Zeitung "Financial Times" (Dienstagsausgabe). Das Angebot umfasse 4,5 Milliarden Dollar an Eigenkapital des indischen Konzerns sowie 2,5 Milliarden Dollar von ungenannten Finanzinvestoren.

Einer der Insider sagte jedoch, dass der Wert des Deals noch wesentlich höher ausfallen und sogar das doppelte Volumen erreichen könnte. Denn sowohl JSW als auch die vom reichsten Mann Indiens, Gautam Adani, geführte Adani seien auf der Jagd nach großen Zementkapazitäten in dem Markt. Mit einem Weltmarktanteil von sieben Prozent ist Indien Regierungsangaben zufolge der zweitgrößte Zementproduzent der Welt. Einem weiteren Insider zufolge betrachtet JSW ACC und Ambuja als Kronjuwel und ist bereit, "mit Zähnen und Klauen zu kämpfen".

Holcim werde die Angebote von Adani und JSW prüfen, sagte eine der mit Vorgang vertrauten Personen. Den Zuschlag erhalte aber nicht notwendigerweise, wer am meisten biete. Auch andere vertragliche Bedingungen seien wichtig. Sobald die Gespräche mit einem Interessenten fortgeschritten seien, wolle Holcim eine Klausel in den Vertrag einbauen, um eine hohe Entschädigung zu erhalten, falls die Transaktion scheitere.

Holcim lehnte eine Stellungnahme ab. Der Weltmarktführer hat sich in den vergangenen Jahren bereits von einer Reihe von Zement-Tochtergesellschaften in Schwellenländern getrennt. Im Gegenzug sind die Schweizer dabei, sich in weniger klimaschädlichen Bereichen der Baubranche wie dem Dachgeschäft mit Zukäufen zu verstärken.

Der indische Nachrichtensender ET Now berichtete am Dienstag, dass der weltweit tätige Stahlkonzern ArcelorMittal ebenfalls ein mögliches Angebot für ACC und Ambuja auslote. JSW Group, Adani, Ambuja Cements, ACC und ArcelorMittal reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. An der Börse kletterten Holcim 3,2 Prozent.

(Reuters)