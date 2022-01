PTB ist laut Mitteilung vom Dienstag ein belgischer Hersteller von Speziallösungen für das Bauwesen und bietet eine breite Palette von Baulösungen an. Mit Produkten wie Klebstoffen und Spezialmörteln sowie Oberflächenbehandlungen wolle man das Portfolio an Spezialsystemen erweitern. Die Übernahme baue zudem auf der kürzlich angekündigten Übernahme der Produits de Revêtement du Bâtiment Group (PRB Group) in Frankreich auf.

Die Zukäufe sollen Holcim gemäss der Mitteilung helfen, im Reparatur- und Sanierungsmarkt grösser und nachhaltiger zu werden. PTB werde in die "Lösungen & Produkte"-Sparte von Holcim integriert. Der Schweizer Baustoffkonzern zielt darauf ab, den Umsatzanteil dieses Geschäftsbereichs bis 2025 auf 30 Prozent zu erhöhen.

Umsatzgrösse von PTB oder Kaufpreis werden nicht genannt.

(AWP)