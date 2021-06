Für den Umsatz erwartet das in der elektrischen und optischen Verbindungstechnik tätige Unternehmen eine Steigerung von über 10 Prozent im ersten Semester, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Die EBIT-Marge dürfte im Halbjahr eine Grössenordnung von rund 12 Prozent erreichen, was gegenüber dem Vorjahreswert von 6,7 Prozent einer kräftigen Steigerung entspreche. Die starke Nachfrageentwicklung sei nach Marktsegmenten breit abgestützt, so Huber+Suhner.

Der Ausblick auf das Gesamtjahr bleibe insgesamt positiv, obwohl Unsicherheiten bestünden, heisst es weiter. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie seien in manchen Regionen noch nicht ausgestanden. Zudem schlage sich der Nachfrageanstieg in vielen Industrien in gestiegenen Rohmaterialpreisen und potentiellen Engpässen in den Lieferketten nieder.

Vorausgesetzt, die Situation auf der Beschaffungsseite und an der Währungsfront bleibe stabil, gehe Huber+Suhner aber auch für das Gesamtjahr neu von einem zweistelligen Umsatzwachstum bei einer operativen Betriebsergebnismarge leicht über dem mittelfristigen EBIT-Zielband von 8 bis 10 Prozent aus. Im vergangenen Geschäftsjahr 2020 hatte Huber+Suhner noch einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und Gewinn vermeldet.

Die detaillierten Ergebnisse für das erste Halbjahr wird das Unternehmen am 17. August 2021 präsentieren.

(AWP)