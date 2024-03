Die deutsche Wirtschaft steht nach einem Schrumpfen Ende 2023 am Rande der Rezession. Viele Ökonomen gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt auch im laufenden ersten Quartal sinkt. Auch das HCOB-Barometer für die Industrie im Euro-Raum kommt nicht vom Fleck und bleibt mit einem Rückgang um 0,1 auf 46,5 Punkte immer noch im Bereich, der eine Rezession signalisiert. «Die bereits seit einem Jahr andauernde Rezession in der Industrie der Euro-Zone will nicht enden», sagte De la Rubia.