Allerdings ging das Neugeschäft so geringfügig zurück wie seit acht Monaten nicht mehr und die Geschäftsaussichten fielen erstmals seit April 2023 wieder positiv aus. «Die Situation des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland kann mit einem Wanderer verglichen werden, der unfreiwillig in ein Tal geraten ist und nun nach einem Weg nach oben sucht», sagte Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank (HCOB), die die Umfrage sponsert.