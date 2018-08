Der Fördertechnikspezialist hat dabei vor allem von der anhaltend hohen Nachfrage nach Förder- und Sortieranlagen profitiert. Für das Gesamtjahr geht das Unternehmen von einem anhaltenden Wachstum aus.

Interroll steigerte in den ersten sechs Monaten 2018 den Umsatz um 13,4 Prozent auf rekordhohe 240,7 Millionen Franken, wie das Tessiner Unternehmen am Freitag mitteilte. Organisch betrug das Plus 18,4 Prozent. Die operativen Ergebnisse EBIT und EBITDA erhöhten sich um 23,2 Prozent und 19,9 Prozent auf 25,3 respektive 35,5 Millionen Franken. Damit bestätigt Interroll die Anfang Juli mitgeteilten Tendenzen. Die EBITDA-Marge erhöhte sich auf 14,8 Prozent von 14,6 Prozent im Vorjahr.

Alle Regionen und sämtliche Produktgruppen haben sich gegenüber der Vorjahresperiode gesteigert. Stärkste Wachstumstreiber war die Produktegruppe Conveyers&Sorters, die mit 71,4 Millionen Franken einen um fast 40 Prozent höheren Umsatz erzielte. Aber auch die Verkaufserlöse in den Produktgruppen Drives und Pallett&Carton Flow verzeichneten zweistellige Wachstumsraten.

Bei den Regionen weist Asien-Pazifik mit einem Plus von fast 40 Prozent auf 30,7 Millionen Franken das stärkste Wachstum auf. Die mit Abstand umsatzstärkste Region Europa/Mittlerer Osten/Afrika (EMEA) verzeichnete eine Steigerung der Verkäufe um 17 Prozent auf 146,1 Millionen Franken.

Neben dem Umsatz meldet Interroll auch beim Auftragseingang einen neuen Höchststand. Die Bestellungen erhöhten sich im Vergleich zur Vorjahresperiode um 32,8 Prozent auf 324,6 Millionen Franken.

Beim Ausblick auf das Gesamtjahr verzichtet das Management auf eine konkrete Guidance. Angesichts des Rekordbestelleingangs blicke das Unternehmen positiv ins zweite Halbjahr 2018, heisst es in der Mitteilung. Aufgrund der starken Marktposition, der innovativen Produkte und der dynamisch wachsenden Endmärkte sehe Interroll auch langfristig ein erhebliches Wachstumspotenzial.

(AWP)