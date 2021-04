Mikron SA Boudry, Mikron SA Agno, Mikron Tool SA Agno und Mikron Management AG werden rückwirkend per 1. Januar 2021 fusioniert, teilte Mikron am Montag mit. Auf die operativen Aktivitäten der Gruppe und auf die Führung der einzelnen Standorte habe die Fusion keinen Einfluss. Die Mikron Holding AG in Biel bleibe als eigene Gesellschaft bestehen. Von dem Zusammenschluss erwartet das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 durch Nutzung und Aktivierung steuerlicher Verlustvorträge einen einmaligen positiven Steuereffekt von rund 5 Millionen Franken.

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, haben die Aktionäre an der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung alle Anträge des Verwaltungsrates genehmigt. Paul Zumbühl sei etwa als Präsident des Verwaltungsrates gewählt worden.

(AWP)