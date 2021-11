Der Umsatz von Januar bis September stieg um gut 14 Prozent auf 548,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum ersten Semester hat sich damit das Wachstum im dritten Quartal klar beschleunigt.

Das Tempo der Umsatzsteigerung auf Quartalsbasis spiegle den stetigen Zuwachs an Marktanteilen und die allmähliche Erholung der Märkte in Richtung des Niveaus vor der Covid-19 Krise wider, hiess es dazu. Das starke Wachstum in der Luftfahrt im dritten Quartal reflektiere ausserdem die positive Dynamik des Marktes.

Innerhalb der Sektoren ergab sich ein differenziertes Bild. Entsprechend der laufenden Erholung im Luftfahrtgeschäft nahm der Umsatz mit der Luftfahrtindustrie im dritten Quartal im Vorjahresvergleich um beinahe 50 Prozent zu. Der grösste Umsatzanteil kommt allerdings nach wie vor mit gut 270 Millionen Euro im Quartal aus dem Energiesektor, welcher, wie der kleinste Geschäftsbereich E-Mobilität, gegenüber dem Vorjahresquartal um knapp einen Drittel zulegte.

Verlust reduziert

Auch mit Blick auf die Ergebnisse zeigt sich ein gemischtes Bild. Während der operative Gewinn (EBITDA) um einmalige und nicht operative Effekte bereinigt um knapp 12 Prozent auf 43,0 Millionen Euro anzog, ergab sich auf Stufe EBIT erneut ein Verlust. Unter dem Strich konnte der Fehlbetrag um knapp 19 Prozent auf 25,1 Millionen gesenkt werden. Im dritten Quartal war das Ergebnis gar leicht positiv.

Der bisherige Ausblick für das Gesamtjahr 2021 wird bestätigt. Demnach rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von rund 750 Millionen Euro. Die Zeiten seien aber nach wie vor turbulent, warnte Montana Aerospace mit Verweis auf die Auswirkungen der Pandemie.

Angesichts dieses Marktumfeldes sehe das Unternehmen dem bevorstehenden Konjunkturzyklus "erwartungsvoll und positiv" entgegen. Die Erholung des Geschäftsreiseverkehrs sowie die steigenden Impfraten in den wichtigsten Märkten würden bereits jetzt zu einem deutlichen Anstieg der Vertragsabschlüsse im Luftfahrtsektor führen.

