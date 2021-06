Am Montag (14.00 Uhr) will der Batteriehersteller die Fabrik gemeinsam mit Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger offiziell eröffnen. Varta hatte bereits bisher an dem Standort eine Produktion, die nun erweitert wird.

Die Entwicklung der in Nördlingen angewandten Technik wird vom deutschen Bund und von Bayern mit etwa 100 Millionen Euro gefördert. Varta hatte angekündigt, dafür in dem neuen Werk etwa 600 zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Montana Tech-Tochter mit Sitz in Ellwangen bezeichnet Nördlingen als die modernste Lithium-Ionen-Batteriezellenfabrik. Dort sollen die kleinen Energiespender unter anderem für den Wachstumsmarkt der sogenannten Wearables hergestellt werden. Darunter werden mit Technik ausgestattete Kleidungsstücke und Geräte verstanden, die direkt am Körper getragen werden. Beispiele sind Fitnessuhren oder Brillen mit Displays.

Laut Varta haben die in den vergangenen Jahren neu entwickelten Lithium-Zellen eine etwa 30 Prozent verbesserte Energiedichte. Die Technologie solle künftig auch auf grössere Batterieformate übertragen werden.

(AWP)