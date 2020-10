Er wird Nachfolger von Beat Müller, der pensioniert wird. Müller war seit 2013 CFO. Janser verfüge über breite internationale Erfahrung in der Leitung von Finanz- und IT-Funktionen in der Industrie und in Dienstleistungsunternehmen, so die Mitteilung weiter.

Laut den Angaben war er zuletzt für die Finanzen der Suhner Holding verantwortlich.

(AWP)