Die Auswirkungen der Pandemie hätten zu einem deutlichen Rückgang des Nettoerlöses und der Bestellungen geführt, teilte Schlatter am Freitagmorgen mit. Daher werde die Gruppe im Halbjahr einen deutlichen Verlust ausweisen.

Mit Blick in die Zukunft spricht Schlatter von einem nach wie vor "unsicheren und volatilen" Marktumfeld. Es hänge stark vom weiteren Verlauf der Pandemie ab, heisst es im kurzen Communiqué weiter.

Im vergangenen Jahr hatte Schlatter in der ersten Jahreshälfte einen Nettoerlös in Höhe von 54,7 Millionen Franken, einen Betriebsgewinn (EBIT) von 1,9 Millionen sowie einen Reingewinn von 1,4 Millionen erzielt. Die Halbjahreszahlen 2020 veröffentlicht die Gesellschaft am 18. August.

(AWP)