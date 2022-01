SIG Combibloc verstärkt sich mit einer Akquisition in Asien. Für 335 Millionen Dollar übernimmt der Industriekonzern von Pactiv Evergreen dessen Geschäft mit Kartonverpackungen für Frischprodukte in Asien. Evergreen Asia betreibt laut einer Medienmitteilung vom Mittwoch Produktionsanlagen in China, Südkorea und Taiwan. Rund 50 Prozent des Umsatzes würden in China erzielt. Das Unternehmen werde 2021 voraussichtlich auf einen Umsatz von 160 Millionen und ein bereinigtes EBITDA von 28 Millionen Dollar kommen.

Das zugekaufte Geschäfte mache also rund 7 Prozent des SIG-Konzernumsatzes aus. Die Übernahme werde sich ab dem ersten Jahr positiv auf den Cashflow und den Gewinn pro Aktie auswirken. Es würden zudem "erhebliche" Kosten- und Ertragssynergien erwartet.

Wie SIG weiter mitteilte, dürfte die Transaktion voraussichtlich im zweiten oder dritten Quartal 2022 abgeschlossen werden. Sie werde durch Fremdkapital finanziert. Ein Übergangskredit solle später durch eine Anleihe oder ein anderes Instrument abgelöst werden.

(AWP)