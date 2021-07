Durch die Übernahme entwickelt sich Sika zur Nummer 1 im Bereich von Dachbegrünungen in Nordamerika. Hydrotech sei ein etablierter und anerkannter Hersteller von Flüssigmembranen und biete umfassende Lösungen für die Dach- und Bauwerksabdichtung an, teilte Sika am Mittwoch mit. Das Unternehmen sei im schnell wachsenden Segment der Dachbegrünung der klare Marktführer in Nordamerika und hat 2020 einen Umsatz von 83 Millionen Franken erzielt.

Damit schaffe sich Sika zugleich eine neue Wachstumsplattform, heisst es weiter. Dächer würden zunehmend als wertvolle Freizeitbereiche genutzt, was der Sparte der Dachbegrünungssysteme von Hydrotech einen starken Wachstumsschub verleihe. Auch bei Abdichtungen von Dächern und Fundamenten von Einkaufszentren habe Hydrotech eine starke Marktstellung.

(AWP)