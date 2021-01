In der chinesischen und südlich von Schanghai gelegenen Stadt Ningbo hat Sulzer Chemtech eine Anlage zur Herstellung nachhaltiger Biokunststoffe eingerichtet. Angaben zum Auftragsvolumen macht Sulzer in der Mitteilung vom Dienstag keine.

Der Auftraggeber ist die Firma Zhejiang Depei New Material, die zur Zhejiang Youcheng New Materials-Gruppe gehört. Ihr werde es das Verfahren von Sulzer ermöglichen, grosse Mengen an hochwertigen und recycelbaren Polylactiden (PLA) aus Biomasse zu produzieren. Das Material könne in diversen Bereichen von Verpackungen über Textilien bis hin zu medizinischen Geräten eingesetzt werden.

(AWP)