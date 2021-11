Vor zwei Jahren erntete Elon Musk ungläubiges Raunen mit seiner überraschenden Ankündigung, Tesla werde eine Fabrik vor den Toren von Berlin bauen. Jetzt steht das Projekt kurz vor dem Abschluss und der Hype war nie grösser.

Ein Analyst verglich kürzlich die Vielzahl an Innovationen, die Musk in dem Werk erstmals umsetzen will, mit Henry Fords revolutionärem Fliessband. Der Volkswagen-Chef warnt, Tesla werde in der Lage sein, ein Elektroauto in einem Drittel der Zeit zusammenzubauen, die sein Haus dafür benötigt - eine Diskrepanz, welche die eigene Belegschaft teuer zu stehen kommen könnte.

Umwälzung im Karosseriebau

Musk selbst nennt die Neuerungen, an denen Tesla arbeitet, ohne falsche Bescheidenheit eine Umwälzung im Karosseriebau. Gigantische Maschinen sollen zum Einsatz kommen, lang wie Sattelschlepper und hoch wie zweistöckige Häuser, um vordere und hintere Karosserieteile aus einem einzigen Stück Metall zu pressen. Das spare Zeit und Kosten, reduziere Gewicht und erhöhe die Reichweite.

Wer die Markteinführung des Tesla Model 3 vor ein paar Jahren verfolgt hat, der kennt diesen Trubel bereits. Der stets trommelde Musk warb mit dem Versuch, ein hochautomatisiertes Fertigungssystem zu bauen, welches er mit ausserirdischen Schlachtschiffen verglich. Der Versuch ging katastrophal schief und Tesla fast pleite. Heute allerdings verfügt das Unternehmen über ganz andere Ressourcen, um seine Vision von neuen Wegen in der Automobilfertigung umzusetzen.

"Tesla hat die Möglichkeit, die Prozesse der Fahrzeugproduktion und in der Fabrik völlig neu zu erfinden", schrieb Adam Jonas, Morgan Stanleys Top-Autoanalyst, in einem Bericht letzten Monat. "Tesla baut die Autofabrik der Zukunft."

«Autos herstellen, wie man Spielzeugautos baut»

Musk twitterte im Januar so: "Mit unseren riesigen Gussmaschinen versuchen wir buchstäblich, Autos in voller Grösse so herzustellen, wie man Spielzeugautos baut."

Auf Plakaten in der Fabrik, die sich an einem Tag der offenen Tür im Oktober dem Publikum zeigte, beschreibt Tesla, dass es Aluminium in die grössten Druckgussmaschinen der Welt spritzen würde, die das Metall dann mit 6'100 Tonnen Druck formen - das Gewicht von etwa 4'000 Autos.

Das Werk soll acht dieser Maschinenmonster beherbergen. Die beiden grössten Teile des SUV Model Y - den vorderen und den hinteren Unterboden - will Musk damit aus jeweils nur einem Stück Metall fertigen. Zum Vergleich: Allein der hintere Unterboden des aktuellen Model 3 besteht aus 70 Metallteilen.

Musk nennt die Maschinen "Giga-Pressen". Das suggeriert zwar, dass Tesla sie selbst herstellt, tatsächlich kommen sie aber von der Idra aus dem norditalienischen Industriegebiet um Brescia, die sie bislang an drei Kunden auf drei Kontinenten verkauft hat. Mit weiteren Autoherstellern und grossen Zulieferern ist man im Gespräch.

Die vorderen und hinteren Gussteile werden mit Rahmen verbunden, durch die die Batterien direkt in das Fahrgestell integriert sind. Auch dies würde eine Reduzierung der Komplexität bedeuten: Tesla und andere Hersteller stecken ihre Batterien bisher in Bleche, die danach mit separaten Bodenplatten versiegelt werden.

Verbesserung bei Batterie- und Karosseriefertigung

Musk hatte die Vorteile einer einfacheren und besser integrierten Batterie- und Karosseriefertigung auf Teslas "Battery Day" im vergangenen Jahr vorgestellt und massive Verbesserungen bei Investitionsbedarf und benötigter Produktionsfläche angekündigt.

"Tesla stellt die bestehenden Strukturen und Fertigungsprozesse radikal in Frage", sagt Albert Waas, Automotive-Partner bei der Boston Consulting Group. "Daimler und BMW würden das nie tun."

Trotz aller Vorteile, die Musk in Aussicht stellt, gibt er auch zu, dass in Grünheide, eine Autostunde östlich von Berlin, einiges schiefgehen könnte.

"Viele neue Technologien werden in Berlin entwickelt, was erhebliches Produktionsrisiko mit sich bringt", twitterte Musk im Oktober letzten Jahres. Die Tesla-Werke in Shanghai und dem kalifornischen Fremont sollen die neuen Technologien in etwa zwei Jahren übernehmen, wenn sie sich bewähren.

Unter Beobachtung

Fünf Monate nach diesem Tweet gab es in der "Giga-Presse" in Fremont einen kleineren Brand. Die Maschine schmilzt Aluminiumlegierungen bei bis zu 850 Grad Celsius, bevor das Metall in einen etwas weniger heissen Warmhalteofen wandert. Laut Morgan Stanleys Autospezialisten Jonas ist dieser Herstellungsprozess unter anderem deshalb so kompliziert, weil das flüssige Metall mit einer Geschwindigkeit verteilt werden muss, die eine gleichmässige Abkühlung des gesamten Bauteils sicher stellt.

Die deutschen Autohersteller beobachten Teslas Fortschritte mit Argusaugen. VW überlegt, als direkte Reaktion auf Musks Vorstoss ebenfalls eine brandneue Elektroauto-Fabrik für 250'000 Fahrzeuge pro Jahr bei Wolfsburg zu bauen. Konzernchef Herbert Diess beschwörte Anfang des Monats seine Mitarbeiter, Tesla könnte es schaffen, ein Elektroauto in nur 10 Stunden herzustellen, während VW in Zwickau dafür über 30 Stunden braucht. VWs neue Fabrik müsse genauso schnell werden.

Tesla gibt derzeit seine Kapazität in Fremont mit 500'000 Fahrzeugen pro Jahr an. Jonas von Morgan Stanley schätzt inzwischen, das Unternehmen werde bis 2030 durchschnittlich mehr als 800'000 Fahrzeuge pro Werk bauen können. In Summe wären das dann 8,2 Millionen Stück - verglichen mit einer Kapazität von 1,3 Millionen heute.

Der Moment, der die Produktion von Elektroautos so verändert, wie es das Fliessband von Henry Ford getan hat, stehe noch aus, so Jonas mit Bezug auf Fords Durchbruch im Jahr 1913. "Wir glauben, dieser Moment rückt näher. Und wir glauben, Tesla ist einzigartig positioniert, die Grenzen der Automobilproduktion zu verschieben."

Milan Nedeljkovic, Produktionschef bei der BMW, sagte letzten Monat, sein Haus arbeite bislang nicht mit grossen Gusskomponenten wie Tesla. Das ginge auf Kosten der Flexibilität, wenn man mehrere verschiedene Modellen auf derselben Montagelinie bauen will. Spannend sei Teslas Ansatz nichtsdestotrotz.

"Wenn es funktioniert, würden wir es vielleicht in Betracht ziehen", so der Manager.

(Bloomberg)