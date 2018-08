Die Gewinnziffern verbesserten sich dagegen deutlich. Das bereits 2017 eingeleitete Optimierungsprogramm soll zudem in den kommenden Monaten die operative Performance weiter anheben.

Der Umsatz sank von Januar bis Juni um 2,4 Prozent auf 169,8 Millionen Franken und der Auftragseingang um 3,0 Prozent auf 180,8 Millionen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Für dieses Minus ist der Verkauf zweier Produktionswerke in den USA und China verantwortlich. Organisch ergab sich beim Umsatz gegenüber der Vorjahresperiode dagegen ein Plus von 2,6 Prozent.

Das Unternehmen nennt in der Mitteilung denn auch die Neuausrichtung der Gruppe "erfolgreich" und die Finanzkennzahlen "positiv". So kletterte der operative Gewinn (EBIT) um über 17 Prozent auf 8,8 Millionen, wobei sich die entsprechende Marge um knapp einen Prozentpunkt auf 5,2 Prozent verbesserte.

Der Reingewinn hat sich auf knapp 1 Million Franken mehr als verdoppelt und mit 6,9 Millionen wurden aus der betrieblichen Tätigkeit auch wieder Geldmittel generiert.

Optimierungsprogramm zeigt Wirkung

Die positiven Finanzkennzahlen seien ein Ergebnis der Ausrichtung auf profitable Geschäftsfelder und der erhöhten Produktivität. So hat das auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung spezialisierte Unternehmen bereits 2017 ein Optimierungsprogramm eingeleitet.

Dieses zeige nun Wirkung und werde auch in den kommenden Monaten zu einer "nachhaltigen Verbesserung der operativen Ertragslage" beitragen, heisst es in der Mitteilung zum Ausblick vage. Künftiges Wachstum verspricht sich Von Roll von neuen Geschäftsfeldern in den Bereichen Elektro-Mobilität oder Luftfahrt.

