Der Umsatz stieg um 17,2 Prozent auf rund 5,8 Milliarden Euro, wie der Linde -Konkurrent am Freitag in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um Schwankungen von Währungskursen und Energiepreisen, stiegen die Erlöse um 7,1 Prozent. Die Zahlen fielen damit besser aus, als von Analysten erwartet.

Air Liquide profitierte dabei von der fortgesetzten wirtschaftlichen Erholung. Weiter gut lief den Angaben zufolge das Geschäft mit der Gesundheitsindustrie. So versorgt Air Liquide etwa den Gesundheitssektor mit Sauerstoff. Gut lief es auch im Elektronikgeschäft. Die beiden Bereiche sorgten für Rückenwind der grössten Sparte Gas & Services, die 96 Prozent der Umsätze ausmacht. Die beiden anderen Sparten sind wesentlich kleiner, trugen aber ebenfalls mit zweistelligen Zuwachsraten zum Wachstum bei.

Im Bereich Global Marktes & Technologies hielt die starke Entwicklung bei Biogas ebenso an wie die Umsätze mit Wasserstofftankstellen für Autos. Ebenso wie Linde will sich Air Liquide künftig verstärkt auf Wasserstoff als eine Schlüssellösung im Kampf gegen den Klimawandel konzentrieren. Dazu seien im vergangenen Quartal zahlreiche Projekte und Partnerschaften auf den Weg gebracht worden, so das Unternehmen.

An seiner Jahresprognose hält Air Liquide fest: Demnach will der Konzern den bereinigten Gewinn sowie die operative Marge steigern. Dabei klammert der Konzern Währungseffekte aus.

(AWP)