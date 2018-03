Cicor gibt sich auch für das laufende Jahr zuversichtlich und will die operative Marge leicht steigern.

Das in den Bereichen Leiterplatten, Mikroelektronik und EMS (Electronic Manufacturing Services) tätige Unternehmen hat den operativen Gewinn (EBIT) mehr als verdreifacht auf 10,5 Mio CHF (VJ 2,9 Mio), womit die entsprechende Marge auf 4,8% von 1,5% zulegte. Unter dem Strich ist die Verbesserung noch deutlicher: Nachdem es Cicor 2016 mit 0,3 Mio nur knapp in den schwarzen Zahlen geschafft hat, steht nun ein in Nettoergebnis von 6,7 Mio CHF zu Buche (Marge 3,1%).

Die (vorläufigen) Umsatzzahlen wurden bereits Mitte Januar kommuniziert und weichen nur leicht davon ab. Der Gruppenumsatz stieg um gut 14% auf 216,7 Mio CHF, der Auftragseingang um 5,4% auf 235,5 Mio CHF. In den strategischen Zielmärkten der Industrieelektronik, Medizintechnik sowie Luft- und Raumfahrt sei ein überproportionales Umsatzwachstum von 20% erzielt worden, womit der Anteil dieser Märkte am Gesamtumsatz um 3,5 Prozentpunkte auf fast 75% angestiegen sei.

Entsprechend der klaren Verbesserung auf der Gewinnstufe zahlt das Unternehmen erstmals seit drei Jahren auch wieder eine Dividende. Der Verwaltungsrat wird laut Mitteilung der Generalversammlung vom 19. April eine steuerfreie Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve von 0,70 je Aktie vorschlagen. Letztmals erfolgte 2015 (für das Geschäftsjahr 2014) eine Ausschüttung von 0,36 CHF pro Aktie.

Die Schätzungen von Analysten wurden mit den vorgelegten Zahlen in etwa erreicht. Beim EBIT lag Cicor etwas darunter, beim Reingewinn dafür etwas darüber. Die Experten hatten mit einem EBIT von gut 11 Mio und einem Reingewinn von etwa 6,5 Mio CHF gerechnet.

Zuversicht für das laufende Jahr

Mit Blick auf das laufende Jahr spricht das Unternehmen von einem "positiven Ausblick". Das Verhältnis des Auftragseingangs zum Umsatz lag 2017 bei 1,09x, was auf eine Fortsetzung des Wachstums im Jahr 2018 hindeute, heisst es. Dies werde auch durch die Geschäftsentwicklung in den ersten Wochen 2018 unterstrichen. Mittelfristig erwartet Cicor weiteres Wachstum durch das neue Produktionswerk in Arad (Rumänien), das im zweiten Semester 2018 bezogen werden soll.

Vor diesem Hintergrund wird - unter Voraussetzung einer unveränderten Entwicklung bei Konjunktur und Wechselkursen - ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet. Gleichzeitig würden die "Bemühungen zur Verbesserung der operativen Exzellenz unvermindert fortgesetzt", heisst es in der Mitteilung weiter. Insgesamt rechnet Cicor mit einem "massvollen Anstieg" der operativen Marge (EBIT) um ca. 0,5 Prozentpunkte gegenüber 2017.

uh/ra

(AWP)