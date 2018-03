Der Umsatz wuchs im Berichtsjahr um 10,9% auf 612,3 Mio CHF, teilt das im Anlagebau und im Komponentengeschäft aktive Unternehmen am Dienstag mit. Das operative Ergebnis EBIT erhöhte sich derweil auf vergleichbarer Basis um 15,7% auf 46,3 Mio CHF, bei einer Marge von 7,6%.

Unter dem Strich resultierte hingegen ein 13% tieferer Reingewinn von 27,7 Mio CHF. Dabei ist anzumerken, dass das Vorjahr von einem einmaligen Sondereffekt in Höhe von 5,5 Mio CHF begünstigt war. Unter Ausklammerung dieses Effekts resultierte ein Zuwachs von 4,3%.

Den Aktionären schlägt der Verwaltungsrat wie schon im Vorjahr die Ausschüttung einer Dividende aus Kapitaleinlagen von 2,00 CHF je Aktie vor.

Die von Feintool vorgelegten Zahlen haben die Erwartungen der Analysten auf Stufe Umsatz übertroffen, beim Reingewinn aber nicht ganz erreicht. Die Experten hatten im Durchschnitt (AWP-Konsens) einen Umsatz von 599 Mio CHF, einen EBIT von 46,0 Mio und einen Reingewinn von 29,5 Mio prognostiziert.

Schaffung von genehmigtem Kapital

Ausserdem beantragt der Verwaltungsrat die Schaffung von genehmigtem Kapital in Höhe von 600'000 Aktien, was einem Anteil von 13,4% des heutigen Aktienkapitals entspricht. Dieser Schritt soll dem Unternehmen ermöglichen, "sich bietende Marktchancen schnell zu nutzen". Dabei soll das Bezugsrecht für die bestehenden Aktionäre möglicherweise ausgeschlossen werden.

Zudem wird es an der kommenden GV zu Veränderungen im Gremium kommen. So verzichten Thomas Muhr vom früheren Aktionär Mubea sowie Rolf-Dieter Kempis auf eine Wiederwahl. Mubea hatte im November seine Beteiligung an Feintool verkauft. Zur Neuwahl vorgeschlagen wird Norbert Indlekofer, ein langjähriger Manager beim deutschen Automobilzulieferer Schaeffler.

Für das laufende Geschäftsjahr 2018 erwartet Feintool eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung. Insgesamt stellt das Unternehmen einen Umsatz von 630 Mio bis 650 Mio CHF und eine EBIT-Marge von 7,5 bis 8% in Aussicht.

(AWP)