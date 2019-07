Bossard kauft damit von der deutschen Aquaero-Gruppe den Distributionsbereich der SACS Boysen Aerospace Group.

Boysen produziert Verbindungslösungen und verfügt über einen grossen internationalen Kundenkreis aus, wie Bossard am Montag mitteilte. Die im Jahr 1967 gegründete Firma mit Sitz in München erwirtschaftet mit ihren 54 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von umgerechnet 29 Millionen Franken und verfügt in Hamburg und im texanischen Irving über weitere Standorte. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

(AWP)