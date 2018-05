Damit werde die Position in China und das weltweite Produktangebot verstärkt, teilt Bucher Industries am Mittwoch mit. Die Transaktion muss noch von den chinesischen Behörden bewilligt werden.

Wuxi Deli Fluid Technology Co., Ltd. (Wuxi Deli) mit Sitz in Wuxi in der Provinz Jiangsu, China, wurde 2004 gegründet. Zu Wuxi Deli gehört das Unternehmen Wuxi Deli Hydraulics Co., Ltd., das 1956 als Staatsbetrieb gegründet und 2000 in eine private Kapitalgesellschaft umgewandelt wurde. 2017 erzielte Wuxi Deli im Hydraulikbereich mit etwa 320 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 40 Millionen Franken.

Das Joint Venture soll in die Organisation von Bucher Hydraulics eingegliedert werden und unter dem Namen Bucher Hydraulics (Wuxi) Co., Ltd. auftreten.

(AWP)