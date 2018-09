Mit den neuen Produktionskapazitäten könne das Volumen im globalen First Line-Fertigungskonzept bis 2020 um 50 Prozent gesteigert werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. First Line sei Dätwylers fortschrittlichstes Fertigungskonzept für hochwertige Elastomerkomponenten.

Seit Baubeginn im Dezember 2016 seien mehr als 100 Millionen Franken in das neue Werk investiert worden. Dort sollen rund 120 Mitarbeiter beschäftigt sein. Im vierten Quartal 2018 liefen die Zertifizierungen durch die Kunden, die Serienproduktion soll Anfang 2019 starten, so Dätwyler weiter.

(AWP)