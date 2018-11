Die Gruppe peilt weiter einen Nettoumsatz zwischen 1,35 und 1,40 Milliarden Franken an. Die operative Marge auf Stufe EBIT soll zwischen 12 und 15 Prozent liegen.

Dies trotz tendenziell steigenden Rohmaterialpreisen und Anlaufkosten für die neuen Werke, wie Dätwyler in einer Mitteilung vom Donnerstag schrieb. Der Konzernbereich Technical Components, der den Handel von Elektronikteilen umfasst, arbeite intensiv an der Umsetzung von Massnahmen zur Ankurbelung des profitablen Wachstums. Erfreulich entwickle sich zudem der Onlinedistributor Reichelt.

Wachstumschancen nutzen will Dätwyler künftig vor allem im Gesundheitsmarkt (Health Care), den die Unternehmensspitze in den Mittelpunkt des diesjährigen Investorentages stellt. Dieser steuert bereits heute den grössten Anteil zum Gruppenumsatz bei.

Der Geschäftsbereich Sealing Solutions bietet Pharma- und Biotechnologiekunden eine breite Palette von Elastomermischungen, Beschichtungen und Produktionsstandards, wie die Gruppe schreibt.

Je nach Teilsegment und Weltregion betrage das jährliche Wachstum für Komponenten für injizierbare Arzneimittel über 10 Prozent, hiess es in der Mitteilung. Mit dem führenden First Line Produktionsstandard und einer weltweiten Präsenz sei Dätwyler bestens positioniert, um diese Wachstumschancen nützen zu können.

Erst Ende September hatte Dätwyler in Middletown in den USA ein neues First Line Werk in Betrieb genommen. Mit den neuen Produktionskapazitäten könne die Gruppe ihr globales First Line Volumen bis 2020 um die Hälfte steigern und das profitable Wachstum beschleunigen.

