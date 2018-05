Die Marge konnte im Vergleich zum Vorjahresquartal verbessert werden. Insbesondere Manmade Fibers und Drive Systems trugen zur höheren Profitabilität bei. Die Guidance für das Gesamtjahr wird bestätigt.

Der Umsatz stieg in der Berichtsperiode insgesamt um knapp 36 Prozent auf 813 Millionen Franken, wie Oerlikon am Mittwoch mitteilte. Auf Basis konstanter Wechselkurse betrug der Umsatz 787 Millionen. Der Auftragseingang wuchs um 38 Prozent auf 974 Millionen und der Auftragsbestand per Ende März lag bei 848 Millionen und war damit gegenüber dem Vorjahreswert um 59 Prozent höher.

Das Betriebsergebnis auf Stufe EBITDA (ohne Einmaleffekte) stieg um 43 Prozent auf 123 Millionen Franken, entsprechend einer Marge von 15,1 Prozent (VJ 14,3%). Das EBIT lag mit 72 Millionen um 85 Prozent höher. Die Vorjahreszahlen wurden gemäss Rechnungslegungsstandard IFRS 15 angepasst.

Über den Erwartungen

Mit dem Quartalsausweis hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten auf allen Ebenen übertroffen. Der AWP-Konsens für den Bestellungseingang lag bei 834 Millionen Franken, beim Umsatz bei 794 Millionen und für den EBITDA bei 118 Millionen.

Die drei Segmente des Konzerns haben Wachstum verzeichnet. Das Geschäft mit Oberflächenlösungen entwickelte sich erneut positiv. Surface Solutions konnte den Umsatzplus um 9,1 Prozent auf 361 Millionen Franken steigern. Demgegenüber war das Betriebsergebnis EBITDA mit -1,4 Prozent auf 69 Millionen leicht tiefer. Die Nachfrage nach Anlagen, Werkstoffen und Dienstleistungen habe weltweit zugenommen und das Segment habe insbesondere von einem deutlichen Aufwärtstrend in der allgemeinen Industrie profitiert.

Besonders stark wuchsen Umsatz und Profitabilität im Segment Manmade Fibers. Der Umsatz stieg auf 243 Millionen nach 98 Millionen im Vorjahreszeitraum und der EBITDA erreichte 27 Millionen nach einem Break Even zuvor. Auch der Bestellungseingang stieg auf mehr als das Doppelte und betrug 373 Millionen nach 174 Millionen vor Jahresfrist. Insbesondere das Filamentanlagengeschäft habe zum "beachtlichen Wachstum" beigetragen, wie das Unternehmen schreibt. Vor allem aus China sei die Nachfrage gross gewesen, aber auch aus Indien und der Türkei.

Guidance bestätigt

Drive Systems legte beim Umsatz um 23% auf 209 Millionen und beim EBITDA um 86 Prozent auf 26 Millionen zu. Alle wichtigen Endmärkte - Landwirtschaft, Bau, Transport, Automobil sowie Energie und Bergbau - und alle Regionen hätten ein "erfreuliches Wachstum" verzeichnet, heisst es weiter. Massnahmen im Kostenmanagement hätten die Profitabilität deutlicher steigen lassen.

Die Guidance für das laufende Jahr wird bestätigt und das Unternehmen rechnet weiter mit Bestellungen im Volumen von rund 3,4 Milliarden Franken und einem Umsatz von 3,2 Milliarden. Die EBITDA-Marge soll rund 15 Prozent erreichen, nach 14,6 Prozent im Jahr 2017. Dies jedoch nach Berücksichtigung von Investitionen in den Aufbau des Geschäfts mit additiver Fertigung.

