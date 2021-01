Für einen Kaufpreis von 128 Millionen Franken übernimmt Sulzer das schwedische Unternehmen Nordic Water.

Dieses beschäftigt an 13 Standorten in sechs Ländern rund 200 Mitarbeiter und ist im Bereich Gemeinde- und Industriewasser sowie Abwasser tätig, wie Sulzer am Montag mitteilte. Der Hauptsitz von Nordic Water ist in Göteborg. Für das laufende Jahr strebt das zugekaufte Unternehmen einen Umsatz von etwa 80 Millionen Franken an sowie einen Betriebsgewinn (EBITDA) von 13 Millionen.

Mit dieser Übernahme will Sulzer das bereits bestehende Angebot im Bereich Abwasserbewirtschaftung erweitern. Die Produkte von Nordic Water seien zum Angebot von Sulzer komplementär. So sollen auch "signifikante" Synergien beim Umsatz und bei der Bewirtschaftung der Märkte möglich sein. Den Abschluss der Transaktion erwartet Sulzer noch im ersten Quartal 2021.

(AWP)