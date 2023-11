Der Blick auf die Industrieproduktion des laufenden Jahres ist dabei alles andere als erbaulich und spiegelt dabei auch das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts gut wider. Die Industrieproduktion war im Jahr 2023 bislang lediglich drei Mal im Plus gegenüber dem jeweiligen Vormonat. In allen anderen Fällen stand ein Minus zu Buche. Der Produktionsrückgang im September ist der fünfte in Folge – und das Minus fällt sogar kräftig aus.