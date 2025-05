Im gesamten sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, stieg die Produktion zwischen Januar und März 2025 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 7,3 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Die Umsätze kletterten dabei um 2,6 Prozent in die Höhe.