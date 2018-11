Diese erwirtschaftet mit 28 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von rund 8 Millionen Franken. Zum Vergleich: Bossard kam im Jahr 2017 auf einen Jahresumsatz von 786 Millionen.

Über den Kaufpreis habe man Stillschweigen vereinbart, teilte Bossard am Mittwoch mit. Das Unternehmen sei bereits heute an 12 Standorten mit insgesamt 280 Beschäftigten in China präsent. Mit dem Kauf stärke Bossard nun den Anwendungsbereich für ultradünne und ultraleichte Blechverbindungen.

Die Kunden von Linquan Precision seien vorwiegend in der Elektronik-, der Tele- und Datenkommunikationsindustrie, im Fahrzeugbau und im Apparatebau für die Medizinaltechnik tätig.

(AWP)