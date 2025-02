Zum Einfluss der neuen chinesischen Künstlichen Intelligenz (KI) DeepSeek auf das Geschäft von Infineon äusserte sich Hanebeck vage. Auf der einen Seite könnte der geringere Bedarf an Rechenpower den Ausbau von Rechenzentren bremsen. Auf der anderen Seite könnte sich durch die günstigen Preise die Verbreitung von KI beschleunigen, was den Bedarf an Cloud-Kapazitäten in die Höhe treiben würde.