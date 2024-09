Die Inflation in der Schweiz hat sich im August stärker verlangsamt als erwartet. Die Verbraucherpreise sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozent gestiegen, teilte das Bundesamt für Statistikamt (BfS) am Dienstag mit. Das ist weniger als die mittlere Schätzung von 1,2 Prozent in einer Bloomberg-Umfrage. Im Juli lag die Teuerung noch bei 1,3 Prozent.