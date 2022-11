Die Euro-Wächter um EZB-Präsidentin Christine Lagarde streben eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Davon ist die Notenbank aber immer weiter entfernt - mit den jüngsten Daten liegt die Inflation inzwischen mehr als fünf mal so hoch. Die nächste Zinssitzung der EZB ist am 15. Dezember, es ist zugleich die letzte in diesem Jahr. Aktuell wird am Finanzmarkt mit einer grossen Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen, dass die EZB dann ihren Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank bekommen, um 0,50 Prozentpunkte auf 2,00 Prozent anheben wird. Aber auch ein Jumbo-Zinsschritt um 0,75 Prozentpunkte wie im September und Oktober wird nicht ausgeschlossen.