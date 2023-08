Die EZB hat seit dem Sommer 2022 im Kampf gegen den kräftigen Preisschub bereits neun Mal in Folge die Zinsen erhöht, zuletzt im Juli um einen viertel Prozentpunkt. Der am Finanzmarkt massgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt inzwischen bei 3,75 Prozent. Im Juni 2022 hatte dieser noch bei minus 0,5 Prozent gelegen. Wie es mit dem Straffungskurs weitergehen soll, liess EZB-Chefin Christine Lagarde aber zuletzt offen. EZB-Direktorin Isabel Schnabel merkte am Donnerstag an, die EZB könne den Zinsgipfel nicht vorhersagen.