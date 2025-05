Angesichts einer abebbenden Teuerungsrate waren die Euro-Währungshüter Mitte 2024 auf einen Zinssenkungskurs umgeschwenkt. Seitdem haben sie die Schlüsselsätze bereits sieben Mal nach unten gesetzt - der jüngste Schritt erfolgte im April. Der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagensatz, der als Leitzins für die Euro-Zone gilt, liegt mittlerweile bei 2,25 Prozent. Aus den Zinsfutures an der Börse geht hervor, dass Anleger die Wahrscheinlichkeit aktuell auf über 90 Prozent taxieren, dass die EZB auf ihrer nächsten Zinssitzung am 5. Juni in Frankfurt den Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte heruntersetzen wird. Damit stünde der Schlüsselsatz dann bei 2,00 Prozent.