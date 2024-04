Die Daten deuten auf eine nach wie vor schwache Nachfrage hin, obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass die angeschlagene Wirtschaft wieder etwas an Fahrt gewinnt. Die Volksrepublik hat seit dem Ende ihrer strikten Corona-Massnahmen Ende 2022 Probleme, die Konjunktur wieder in Schwung zu bringen. Insbesondere die Krise der Immobilienbranche lastet schwer auf der Wirtschaft, auch der private Konsum lässt zu wünschen übrig. In den letzten Monaten hat China eine Reihe von Anreizen geschaffen, um die Ausgaben der privaten Haushalte anzukurbeln. Doch die Verbraucher sind angesichts der stotternden Wirtschaft und des schwachen Arbeitsmarktes nach wie vor zurückhaltend bei grösseren Anschaffungen.