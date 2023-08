Die Kerninflation in Japans Hauptstadt hat sich im August weiter verlangsamt, liegt aber immernoch deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Zentralbank Bank of Japan (BOJ). Wie am Freitag aus offiziellen Daten der Regierung hervorging, stieg der Kernverbraucherpreisindex (VPI) für Tokio, der Ölprodukte einschliesst, aber die Preise für frische Lebensmittel ausschliesst, im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent. Damit lag der VPI leicht unter der durchschnittlichen Marktprognose von 2,9 Prozent.