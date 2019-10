Die gute Nachricht: China und die USA wollen in Kürze die erste Phase eines Handelsabkommens unterzeichnen. Die schlechte: Chinesische Verhandlungskreise bezweifeln, dass es mit US-Präsident Donald Trump jemals zu einem langfristen Deal kommen kann. Der impulsive Charakter Trumps sei ein Grund zur Sorge, machten Regierungsvertreter in Peking in den vergangenen Wochen in privaten Gesprächen wiederholt deutlich. Es sei zu befürchten, dass der US-Präsident selbst bei der zunächst geplanten begrenzten Vereinbarung einen Rückzieher machen könnte.

Chinas Diplomaten betonten, bei heiklen Fragen nicht nachgeben zu wolllen. Sinnvolle Ergebnisse seien bei den Verhandlungen nur möglich, wenn die USA bereit seien, die Zollschraube deutlich zu lockern. Eine komplette Zurücknahme der Zölle sei nicht sofort nötig, für ein Abkommen der nächsten Stufe sei dies aber ein zwingendes Thema. Diese Botschaft sei auch Besuchern aus Washington mitgegeben worden, hieß es.

In Peking geht am heutigen Donnerstag die wichtigste politische Sitzung des Jahres zuende. Das vierte Plenum des 19. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei hatte am Montag begonnen.

Märkte im Minus

Die Märkte in Europa reagierten umgehend. Nachdem sich die Kurse bis zum Mittag positiv entwickelten, knickten die Indizes nach der Nachricht umgehend ein. "China hat die Party verdorben", sagt ein Händler mit Verweis auf die Bloomberg-Mitteilung. Diese Meldung habe den eigentlich positiven Einfluss der Zinssenkung der US-Notenbank vom Vortag ein wenig relativiert, heisst es am Markt.

(cash/Bloomberg)