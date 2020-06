Dazu werde Thiele am Montagvormittag im Bundesfinanzministerium erwartet, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Vorgesehen sei auch die Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" berichtet, dass Finanzminister Olaf Scholz Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Großaktionär Thiele zu einem gemeinsamen Gespräch ins Finanzministerium eingeladen habe.

Weder das Finanz- noch das Wirtschaftsministerium wollten sich dazu äußern. "Das kommentieren wir nicht", sagten Sprecher beider Häuser auf eine entsprechende Nachfrage. Auch die Lufthansa wollte sich nicht äußern. Von Thiele war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Die über Wochen mit der Politik verhandelte milliardenschwere Rettung der Lufthansa könnte noch scheitern. Kurz vor der entscheidenden Hauptversammlung am 25. Juni hatte der neue Lufthansa-Großaktionär Thiele erklärt, er lehne den vorgesehenen Einstieg des Staates bei der Airline ab. Die Lufthansa warnte, bei einem Nein Thieles zur dafür notwendigen Kapitalerhöhung könnte das Finanzpaket auf dem Aktionärstreffen durchfallen. Denn bei einer Aktionärs-Präsenz von weniger als 50 Prozent ist eine Zweidrittelmehrheit nötig.

(Reuters)