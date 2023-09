Die ohnehin grosse Rezessionsgefahr in Deutschland hat sich einer Studie zufolge nochmals verstärkt. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist im Zeitraum September bis November auf 74 Prozent gestiegen, wie das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) am Dienstag mitteilte. Anfang August betrug sie für die folgenden drei Monate noch 71,5 Prozent. Der nach dem Ampelsystem arbeitende Indikator - der Daten zu den wichtigsten wirtschaftlichen Kenngrössen bündelt - steht damit weiter auf «rot», was eine akute Rezessionsgefahr signalisiert. «Der deutschen Konjunktur fehlt es weiter an Wachstumsimpulsen», sagte IMK-Experte Peter Hohlfeld. «Aus fast allen Richtungen kommen nach wie vor Gegenwinde.»